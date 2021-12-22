Це 21-річна уродженка Криму, яка проживала та працювала у цьому закладі.

На Вінниччині поліція встановила особу загиблої під час пожежі у приміщенні готельно-ресторанного комплексу дівчини.

Про це повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції у Вінницькій області.

"Поліція встановила особу дівчини, загиблої під час пожежі. Це 21-річна уродженка АР Крим", - йдеться у повідомленні.

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За інформацією слідства, останнім часом вона проживала та працювала у цьому закладі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 грудня, близько 03:00 на Вінниччині у комплексі відпочинку "Батерфляй" у селі Садове сталася пожежа, внаслідок якої одна особа загинула, ще двоє травмувались.

Працівники поліції та рятувальники евакуювали близько 60 людей, в тому числі 54 дитини.

За даними поліції, троє людей під час пожежі вистрибнули з вікна. Від отриманих ушкоджень загинула дівчина. Ще двоє людей – 19-річна дівчина та 43-річний чоловік госпіталізовані у лікарню.

Поліцією розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) ККУ.