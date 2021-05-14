Пожежа сталася в урологічному відділенні, ніхто не постраждав.

В Одесі сьогодні через пожежу в лікарні евакуювали майже 40 осіб.

Як повідомили в прес-службі Головного управління ДСНС в Одеській області, о 17:20 до служби порятунку "101" надійшло повідомлення про загорання в урологічному відділенні МКЛ №10.

Після прибуття рятувальників було встановлено загоряння в процедурному кабінеті на першому поверсі триповерхової будівлі стаціонарного урологічного відділення.

Відзначається, що до прибуття співробітників ДСНС медичний персонал евакуював на вулицю 36 осіб (24 пацієнтів, з яких 6 лежачих і 12 медичних працівників).

Приблизно о 17:40 пожежу ліквідовано на площі 3 кв. м. Вогонь пошкодив, у тому числі ліжка, на яких хворі отримують процедури.

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Загиблих і постраждалих немає.

Причина загоряння встановлюється. Від ДСНС залучалося 6 одиниць пожежної техніки та 25 людей особового складу.

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Автор: Лариса Козова