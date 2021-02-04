Медики зазначають, що стан хворих і без пожежі був важким через коронавірус.

Вчора з пожежі в обласній інфекційній лікарні Запоріжжя врятували вісьмох людей, серед них двоє медиків та шестеро пацієнтів. Здоров’я двох жінок-пацієнтів суттєво погіршилось.

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Про це йдеться у сюжеті ТСН. Медики зазначають, стан хворих і без того був важким через коронавірус, а зараз до нього додався сильний стрес через пожежу та отруєння чадним газом.

За попередньою версією у реанімації лікарні загорілося медичне обладнання. Відомо, що приміщення не було обладнано системою пожежогасіння. У ДСНС запевняють: ще наприкінці минулого року вказували на це порушення.

Пожежа в лікарні Запоріжжя: що відомо

У ніч на 4 лютого в Запоріжжі в обласній інфекційній лікарні в реанімаційному відділенні сталася пожежа, загинули троє хворих та молода лікарка.

Причини пожежі у Запорізькій обласній інфекційній лікарні ще з'ясовують, попередньо встановлено, що загиблі отруїлися чадним газом.

Поліція повідомляє, що загоряння виникло на першому поверсі 5-поверхової будівлі в одній із палат-боксів реанімаційного відділення обласної інфекційної лікарні, де проходять лікування хворі на COVID-19.

Через пожежу розпочато розслідування за фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей (ч.2 ст. 270 ККУ).

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Автор: УНІАН