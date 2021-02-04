Вчора з пожежі в обласній інфекційній лікарні Запоріжжя врятували вісьмох людей, серед них двоє медиків та шестеро пацієнтів. Здоров’я двох жінок-пацієнтів суттєво погіршилось.
Читайте такожДобами працювала в реанімації: що відомо про молоду лікарку, що загинула від пожежі в Запоріжжі (фото)
Про це йдеться у сюжеті ТСН. Медики зазначають, стан хворих і без того був важким через коронавірус, а зараз до нього додався сильний стрес через пожежу та отруєння чадним газом.
За попередньою версією у реанімації лікарні загорілося медичне обладнання. Відомо, що приміщення не було обладнано системою пожежогасіння. У ДСНС запевняють: ще наприкінці минулого року вказували на це порушення.
Пожежа в лікарні Запоріжжя: що відомо
- У ніч на 4 лютого в Запоріжжі в обласній інфекційній лікарні в реанімаційному відділенні сталася пожежа, загинули троє хворих та молода лікарка.
- Причини пожежі у Запорізькій обласній інфекційній лікарні ще з'ясовують, попередньо встановлено, що загиблі отруїлися чадним газом.
- Поліція повідомляє, що загоряння виникло на першому поверсі 5-поверхової будівлі в одній із палат-боксів реанімаційного відділення обласної інфекційної лікарні, де проходять лікування хворі на COVID-19.
- Через пожежу розпочато розслідування за фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей (ч.2 ст. 270 ККУ).
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram