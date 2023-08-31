За посягання на життя поліцейського загрожує від 9 до 15 років в’язниці або довічне позбавлення волі.

У Дніпрі відкрили кримінальне провадження за фактом посягання на життя патрульних поліцейських, які були учасниками інциденту, що завершився смертельним пораненням чоловіка.

Як повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області, справу відкрито за ст. 348 Кримінального кодексу України.

Зазначається, що за посягання на життя працівника поліції передбачене покарання – від 9 до 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі.

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"Обставини вчиненого 29 серпня правопорушення щодо патрульних поліцейських будуть встановлені слідчим шляхом", - додали у відомстві.

Стрілянина у Дніпрі: що відомо

29 серпня на одній із вулиць Дніпра екіпаж патрульних зупинив Jaguar, який порушив правила дорожнього руху. Чоловік та жінка, які були в автомобілі, відмовлялися виконувати вказівки правоохоронців та агресивно поводилися. Під час конфлікту чоловік вдарив патрульну в обличчя та вчинив бійку з її колегою. Поліцейський застосував зброю, чоловік загинув на місці.

Нацполіція призначила службове розслідування та відсторонила патрульних.

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 365 КК України.

Сьогодні у ДБР заявили, що наразі ще не можуть повідомити, чи був напідпитку застрелений поліцейським чоловік та хто саме перебував за кермом автомобіля.

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