Вилізши на підвіконня в кухні, вона обперлася на москітну сітку і впала.

В Одесі при падінні з 21-го поверху загинула 3-річна дівчинка. За попередньою інформацією, трагедія сталася, коли дорослі пішли до магазину, а дівчинка знаходилася з семирічним братиком

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

"Дитина випала з вікна квартири, розташованої на 21 поверсі будинку на вулиці Марсельській, та від отриманих травм померла на місці", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, трагедія сталася, коли дорослі пішли до магазину, а дівчинка знаходилася з семирічним братиком. Вилізши на підвіконня в кухні, вона обперлася на москітну сітку і впала.

До цього випадку родина в поле зору правоохоронців не потрапляла. За місцем мешкання характеризується позитивно.

Зараз правоохоронці встановлюють повні обставини події. Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 п. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України з поміткою "нещасний випадок".

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на Одещині врятували закривавлену 5-річну дівчинку, вона повзала рачки.

Вас також можуть зацікавити новини: