ВАКС обрав запобіжний захід колишньому Голові Фонду державного майна України Дмитру Сенниченку у вигляді заочного арешту.
"7 травня 2024 року слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому Голові Фонду державного майна України, який очолював злочинне угрупування, що протягом 2019-2021 років заволоділо понад 500 млн грн коштів держпідприємств", – йдеться в повідомленні Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Зокрема, йдеться про найпотужніше хімічне підприємство України АТ "Одеський припортовий завод" та один з найбільших у світі виробників титанової сировини АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія".
"Після затримання підозрюваного, який перебуває у міжнародному розшуку, та доставки його до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу", – пояснює ВАКС.
Справа Дмитра Сенниченка - головні новини
В березні НАБУ повідомило про підозру колишньому очільнику Фонду держмайна. Дмитру Сенниченку у справі про заволодіння майном державних підприємств – "Одеського припортового заводу" та "Об'єднаної гірничо-хімічної компанії".
У квітні стало відомо, що НАБУ оголосило Сенниченка та ще низку посадовців, які підозрюються у цьому злочині, у міжнародний розшук.