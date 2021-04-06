Щодо факту стрілянини проводиться службове розслідування.

Військових, які влаштували стрілянину в поїзді, вже звільнили з посад.

Про це повідомляє Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України на своїй сторінці у Facebook.

Встановлено, що військовослужбовці, які їхали з Краматорська у Київ, близько 02:00 застосували вогнепальну зброю в купе потягу № 126 сполученням Костянтинівка – Київ. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

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Згодом співробітники Нацполіції затримали дипломатичного кур’єра Відділу дипломатичних кур’єрів ГУУФЗ Держспецзв’язку та старшого офіцера фельдзв’язку з особливих доручень 1 відділу Управління фельд’єгерської служби ГУУФЗ Держспецзв’язку за підозрою у скоєнні злочинів, передбачених ст. 296 частини 4 та ст. 345 частини 1 КК України. Затримання здійснено на території залізничної станції Красноград Харківської області.

«Наказом від 6 квітня зазначених військовослужбовців звільнено з посад шляхом зарахування у розпорядження», - йдеться у повідомленні.

Щодо цього факту проводиться службове розслідування.

Стрілянина у поїзді: що відомо

Сьогодні співробітники "Укрзалізниці" спільно з Національною поліцією роззброїли двох пасажирів поїзда № 126 "Костянтинівка-Київ" – військовослужбовців, які відкрили стрілянину у вагоні.

До операції залучили спецпідрозділ КОРД. Правопорушники забарикадувалися у купе та погрожували поліцейським у разі штурму відкрити вогонь на ураження. Спецпризначенці затримали злочинців за декілька хвилин.

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Автор: Денис Прядко