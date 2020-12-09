На зупинці хлопчик дістав травматичну зброю і вистрілив у вікно автобуса.

Під Дніпром підліток вистрілив з травматичного пістолета у вікно маршрутки - осколок відлетів його приятелеві в око.

Про інцидент розповіла місцева мешканка, яка в момент події перебувала в салоні маршрутки №9, передає Dnepr.info.

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За її словами, в маршрутку увійшла велика компанія хлопців - 13-14 років. Вони поводилися зухвало і порушували громадський порядок. На зупинці "магазин Христина" один з них дістав травматичну зброю і вистрілив у вікно автобуса.

"Скло в автобусі тріснуло повністю. Найстрашніше, що осколки (або не знаю що) потрапили його приятелеві, що сидів в автобусі, в око! Я почула гучний ляск. Але пасажири стверджували, що вистрілив малолітка, який вийшов, потім сказав "ой" і почав тікати. Я нікого не хочу звинувачувати... але страшно!!!» - написала стривожена Ярослава Дамбіш.

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Автор: УНІАН