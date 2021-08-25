Як розповіли очевидці, чоловік стріляв зі зброї під патрон Флобера.

В Одесі чоловік влаштував стрілянину з вікна багатоповерхового житлового будинку, внаслідок чого хлопчик отримав поранення ноги.

Про це повідомляє місцевий Telegram-канал "Одеса INFO".

Інцидент стався на вулиці Генерала Бочарова 71/3. Як розповіли очевидці, чоловік стріляв зі зброї під патрон Флобера. Співробітники поліції, які приїхали за викликом, затримувати стрілка не стали.

"Він спокійно поїхав на роботу, а у хлопчика пробита нога. На питання, чи могли б вони у нього відібрати зброю або якось убезпечити надалі, поліцейські відповіли: "Ні, міняйте закон", - йдеться у повідомленні.

Пізніше стало відомо, що чоловік відкрив вогонь нібито через крики дітей під вікном.

"Він вийшов їх заспокоїти, вони на нього напали, він вистрілив. Поліція не реагувала на виклик", - передає слова очевидців "Одеса Info".

Про стан постраждалої дитини не повідомляється.

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Автор: Денис Прядко