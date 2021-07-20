Підозрювані будуть під домашнім арештом до середини вересня.

Суд обрав запобіжний захід підозрюваним у нападі на прикордонників у Сумській області. Співробітників Служби безпеки відправили під домашній арешт.

Про це повідомляє місцеве видання Sumy Today.

Згідно з рішенням суду, нападники перебуватимуть під домашнім арештом до 16 вересня.

При цьому співробітники СБУ зобов'язані:

прибувати до слідчого, прокурора та суду на першу вимогу;

носити електронний засіб контролю;

уникати спілкування з підозрюваним, потерпілими та свідками;

здати закордонний паспорт та інші документи, що дають право на виїзд з України.

Суд має 21 липня розглянути питання відсторонення підозрюваних від їхніх посад.

Напад на прикордонників: що відомо

У ніч на неділю, 18 липня, на українсько-російській ділянці державного кордону стався напад на прикордонний наряд. Троє невідомих завдали прикордонникам тілесні ушкодження. Правопорушникам вдалося заволодіти табельною зброєю.

Постраждалі прикордонники перебувають у задовільному стані. Проводяться невідкладні слідчі дії в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за статтями 262 і 345 КК України ("викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів...", "Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу").

За словами представника Держприкордонслужби України Андрія Демченка, нападники не мали при собі зброї. Вони нанесли тілесні ушкодження двом прикордонникам, які були у складі прикордонного загону. Захоплену зброю нападники викинули неподалік від місця інциденту, де її і знайшли правоохоронці.

Пізніше стало відомо, що до нападу на прикордонників причетні працівники Служби безпеки Україна. На час досудового розслідування їх відсторонили від роботи.

У момент нападу СБУшників на українських прикордонників у прикордонному районі Сумської області перебували п'ятеро співробітників місцевого відділу Служби безпеки.

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Автор: Анастасія Горбачова