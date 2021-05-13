Поки потерпіла лежала в безпорадному стані, зловмисник намагався імітувати нещасний випадок.

31-річний таксист з Одеси напав на власну тітку, щоб розплатитися з боргами.

Про це пише очільник поліції Київщини у Facebook Андрій Нєбитов.

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«31-річний таксист набрав боргів, а щоб розрахуватись, спланував і скоїв напад на власну тітку. 11 травня цей молодик із Одеси приїхав до родичів в с. Тарасівка, але не на гостини, а для вчинення тяжких злочинів», – зазначає Нєбитов.

Підозрюваний дочекався, коли господар оселі піде на чергування, напав на родичку, а потім забрав із будинку всі гроші.

«Поки потерпіла лежала в безпорадному стані, племінник намагався імітувати нещасний випадок через падіння з висоти. В результаті жінка загинула, не приходячи до тями», – пояснив Нєбитов.

Чоловіка оперативники затримали вже в Одесі.

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Автор: Яна Ставська