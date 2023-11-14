В обласному військкоматі кажуть, що з'ясовують обставини інциденту.

В Одесі на вулиці жорстко затримали і заштовхали в автомобіль чоловіка. Відео інциденту опублікували в мережі.

Одеські Telegram-канали повідомляють, що затримання відбувалося на очах у його дружини і маленької дитини. За їх словами, чоловіка побили і зв'язали. На відео можна почути, як жінка запитує: "Він ув'язнений? Він убив людину? За що ви його так зв'язали?".

Навколо автомобіля зібралися жінки з дітьми, також підійшли перехожі. Пізніше на місце події прибули поліцейські. На іншому відео можна побачити, як люди в цивільному штовхають чоловіка в наручниках в протилежну сторону.

В Одеському обласному військкоматі сказали Українській правді, що зараз з'ясовують обставини події.

Затримання чоловіків на вулиці: останні новини

Раніше повідомлялося, що в Ужгороді вночі представники ТЦК відвезли водія автобуса, який привіз на змагання дитячу команду.

Нагадаємо, що в мережі публікували відео конфлікту у Львові. На ньому можна побачити, як представники військкомату затримують чоловіка. Їм безуспішно намагалися перешкодити перехожі.

Також Telegram-канали публікували відео ще одного затримання чоловіка на очах у перехожих. Повідомлялося, що вночі його відправили на медкомісію, а вже наступного дня - на полігон у Рівненській області.

Вас також можуть зацікавити новини: