Ігор Клименко зазначив, що технічна експертиза займає час.

Результати експертизи по трагедії в Броварах ще не передали правоохоронним органам. При цьому слідчі опрацьовують всі можливі версії авіакатастрофи, в якій загинуло керівництво МВС України.

Виконуючий обов'язки міністра внутрішніх справ Ігор Клименко зазначив, що слідчі ще чекають результати технічних експертиз, тому що на них потрібно більше часу.

"Поки не буде експертиз, говорити про якусь версію передчасно", - підсумував Клименко.

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Трагедія в Броварах - що відомо

18 січня в Броварах на території дитячого садка впав вертоліт. В результаті інциденту загинули 14 людей, в тому числі і одну дитину

Відзначається, що на борту вертольота перебувало керівництво МВС - Денис Монастирський, перший заступник глави МВС Євген Єнін, держсекретар МВС Юрій Лубкович, помічники і члени екіпажу. У Броварах на три дні оголосили траур з-за трагедії.

21 січня в Українському Домі в столиці попрощалися з монастирським та іншими загиблими в авіакатастрофі працівниками Міністерства. Цього ж дня у Броварах попрощалися з маленькою Міланою та її мамою Оленою Пономаренко.

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