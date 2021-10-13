Жінка отримала близько 6 ударів.

У ботанічному саду імені Гришка в Києві невідомий чоловік напав і жорстоко побив жінку з дитиною у візочку.

Про це пише Информатор.

Інцидент стався 12 жовтня близько 11:00. Як пише видання, невідомий підійшов ззаду і завдав кілька ударів битою по голові.

У соцмережі донька потерпілої пояснила, що напад стався, коли матір сиділа з немовлям на лавці.

Читайте такожУ Києві вночі через пральну машинку згоріла квартира у багатоповерхівці: є жертва"Мама сиділа на лавці, обідала. Поряд був візок. Перший удар вона отримала сидячи. Коли встала – почала захищати візок, відбиватися руками, гучно кричати, після чого нападник утік", – розповіла донька постраждалої Ольга.

Жінка отримала близько 6 ударів. Обличчя чоловіка вона не запам’ятала, тому що той був у капюшоні. Відомо, що незнайомець має спортивну статуру, високий.

Як стало відомо, жінка працює нянею і прогулювалася у ботсаду з дитиною у візочку. Малюк не постраждав.

Місцеві мешканці зазначили, що це вже не перший подібний випадок нападу в ботсаду.

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Автор: Віолетта Орлова