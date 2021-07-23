Чоловік на моноколесі не впорався з керуванням та впав на проїжджу частину, а саме моноколесо відлетіло в автомобіль Infiniti та пошкодило його.

У Києві, на вулиці Велика Васильківська, кур’єр на моноколесі ледь не влетів у Infiniti.

Відео інциденту з дорожніх камер відеоспостереження виклала у своєму Telegram-каналі Патрульна поліція Києва.

На записі видно, що чоловік на моноколесі не впорався з керуванням та впав на проїжджу частину, а саме моноколесо відлетіло в автомобіль Infiniti та пошкодило його.

"На жаль, без потерпілих не обійшлось. Хоч на відео виглядає так, що з чоловіком, що їхав на електротранспорті, все добре, але коли пройшов шок від ситуації, стало зрозуміло, що травми є і довелося викликати медичну допомогу", - повідомили у поліції.

У поліції наголошують, що користувачі легкого електротранспорту доволі часто нехтують елементарними правилами безпеки та наражають на небезпеку інших учасників дорожнього руху, створюючи аварійні ситуації.

Також вони закликали власників електротранспорту бути максимально уважними й обережними, та дбати про свою безпеку:

користуватися шоломами, наколінниками та іншими індивідуальними засобами захисту;

слідкувати за дорожнім покриттям, перешкодами;

одягати світловідбиваючий одяг.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Денис Прядко