Водій автомобіля Infinity G25, рухаючись бульваром Лесі Українки, не впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини і здійснив наїзд на дерево та опору світлофора.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди у центрі Києва одна людина загинула, двоє травмовані.

Як повідомили у Відділі комунікації поліції Києва, о 2:30 на спецлінію «102» надійшло повідомлення про аварію на бульварі Лесі Українки.

Попередньо встановлено, що 25-річний водій автомобіля Infinity G25 не впорався з керуванням та виїхав за межі проїжджої частини, після чого здійснив наїзд на дерево та опору світлофора. Внаслідок ДТП на місці загинула 18-річна пасажирка. Водій та ще одна 19-річна пасажирка отримали тілесні ушкодження. Їх доставлено до лікарняного закладу.

Читайте такожУ Києві вщент згорів автобус (фото, відео)Під час перевірки було встановлено, що водій перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння. Зараз він у лікарняному закладі під охороною поліції.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України. Зловмиснику уже повідомлено про підозру та підготовлено клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років.

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Автор: Світлана Закелова