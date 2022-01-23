У прикордонному загоні встановлюють обставини травмування правоохоронця.

У Чернівецькій області у ніч на 23 січня 22-річний військовослужбовець отримав вогнепальне поранення грудної клітини, його стан важкий.

Як повідомив кореспонденту УНІАН речник Чернівецького прикордонного загону Сергій Бровко, наразі невідомо, що стало причиною поранення.

"Постраждалий прикордонник сам особисто доповів, що потребує медичної допомоги. Складом сусіднього прикордонного наряду було надано первинну медичну допомогу. Згодом прикордонника було шпиталізовано до Путильської лікарні", – сказав речник загону.

Він додав, що постраждалий перебуває при свідомості, однак стан його здоров’я важкий.

Читайте такожУ житловому будинку в Чернівцях вибухнув газ: у поліції назвали причину (фото)Про інцидент поінформували співробітників правоохоронних органів, також у прикордонному загоні за цим фактом проводиться службове розслідування.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Чернівецькій області виявили тіло 19-річного прикордонника. Його труп знайшли поблизу українсько-румунського кордону.

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