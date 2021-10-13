У порятунку аварійного корабля брали участь 8 кораблів і катерів, а також 4 повітряних судна.

У Чорному морі зазнало аварії одне із суден Військово-морських сил України. У рятувальній операції брали участь кораблі, катери і повітряні судна.

Про це повідомила прес-служба ВМС.

Інцидент стався 13 жовтня під час під час виконання кораблем завдань за призначенням.

"В результаті різкого погіршення погодних умов, виникла аварійна ситуація, внаслідок якої отримало пошкодження судно національного флоту. Після оцінки обстановки, було прийнято рішення про постановку судна на якір з метою забезпечення проведення заходів боротьби за живучість", - йдеться в заяві.

В рамках рятувальної операції був створений пункт управління пошуково-рятувальним забезпеченням.

До порятунку корабля та екіпажу залучили Морську пошуково-рятувальну службу, прикордонне відомство та надзвичайників.

"До операції залучено кораблі і катери в кількості вісім одиниць та чотири одиниці повітряних суден", - доповідають у ВМС.

Читайте такожВелика Британія передасть ВМС України два протимінних кораблі: з ними вже "попрощалися" (фото)Через деякий час завдяки злагодженим діям екіпажу корабля, аварійну ситуацію вдалося стабілізувати.

Наразі загрози ані життю особового складу, ані втрати судна немає.

Аварійному кораблю продовжують допомагати повернутися в пункт постійної дислокації.

За даними деяких ЗМІ, йдеться про судно розмагнічування "Балта", яке напоролося на невідомий об'єкт біля острова Зміїний. Порятунок екіпажу ускладнювали погодні умови: хвилі висотою понад два метри і вітер силою 10 м/с.

Раніше УНІАН повідомляв про початок слухань в арбітражному трибуналі Міжнародного Суду ООН в Гаазі у справі про захоплення Росією трьох кораблів ВМС України.

Автор: Станіслав Кожемякін