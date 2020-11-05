Підліток заліз на будку, аби вразити друзів.

У Дніпрі бійці ДСНС рятували 12-річного підлітка, який задля розваги видерся на дах трансформаторної будки та застряг.

Читайте такожНа Дніпропетровщині надзвичайники врятували хлопчика, який застряг у батареї (відео)Як повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Дніпропетровській області, один з надзвичайників піднявся по драбині та допоміг маленькому бешкетнику спуститись з даху будівлі.

«І хоча хлопчик сприйняв цю подію як веселу пригоду, він все ж таки пообіцяв рятувальникам більше не вчиняти таких необдуманих дій», – говориться в повідомленні.

У сюжеті ТСН зазначається, що підліток заліз на будку, аби вразити друзів. Та коли згасли овації, школяр зрозумів, що злізти самостійно не може. Перехожі викликали рятувальників.

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Автор: Катерина Шварц