У Дніпрі бійці ДСНС рятували 12-річного підлітка, який задля розваги видерся на дах трансформаторної будки та застряг.
Читайте такожНа Дніпропетровщині надзвичайники врятували хлопчика, який застряг у батареї (відео)Як повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Дніпропетровській області, один з надзвичайників піднявся по драбині та допоміг маленькому бешкетнику спуститись з даху будівлі.
«І хоча хлопчик сприйняв цю подію як веселу пригоду, він все ж таки пообіцяв рятувальникам більше не вчиняти таких необдуманих дій», – говориться в повідомленні.
У сюжеті ТСН зазначається, що підліток заліз на будку, аби вразити друзів. Та коли згасли овації, школяр зрозумів, що злізти самостійно не може. Перехожі викликали рятувальників.
Вас також можуть зацікавити новини
- Внаслідок вибуху на Харківщині без газу залишилися 3,5 тисячі осіб
- Аварія на київському колекторі: в лікарні помер один з постраждалих комунальників (відео)
- Поліція затримала пожежника, який "на замовлення" підпалював елітні іномарки в Одесі (фото)
- На Одещині жінка впала у 8-метровий колодязь й вижила
- На Житомирщині рятувальники ліквідували пожежу в готельному комплексі (фото)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram