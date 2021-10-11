В обласному центрі школярка впала з будівлі на вихідних, дізналися журналісти.

У Дніпрі дівчинка-підліток впала з 7-го поверху будівлі, яку ще не добудували, і потрапила в реанімацію обласної дитячої лікарні.

Інцидент в Дніпрі стався в суботу, 9 жовтня, на вул. Шевченка, повідомив 11 числа "Інформатор", посилаючись на відомості правоохоронців та медиків.

За його даними, правоохоронці дізналися про інцидент 9 жовтня о 22.00.

Постраждалій 12 років. Головний лікар обласної дитячої лікарні Олексій Власов повідомив, що дівчинка перебуває в стабільному стані.

Читайте такожВстиг схопити за руки: у Житомирі коп врятував жінку, яка передумала стрибати з балкона (фото, відео) "Вона знаходиться у відділенні реанімації... їй надана вся необхідна медична допомога", – поділився медик.

Після інциденту правоохоронці розпочали провадження за ст. 128 Кримінального кодексу – "Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження".

У поліції зазначили, що слідство триває.

Раніше схожий інцидент стався в Умані Черкаської області – ввечері 23 вересня в місті на вул. Незалежності 11-річна дівчинка вистрибнула з вікна, розташованого на восьмому поверсі будинку, і загинула.

Правоохоронці вважають, що дівчинку могли довести до самогубства.

Автор: Екатерина Присяжнюк