Жінку госпіталізували.

У Дніпрі 55-річна жінка повідомила в поліцію, що збирається стрибнути з Центрального мосту.

Про це повідомляють у патрульній поліції Дніпра.

Виклик отримав екіпаж Івана Веклича, Івана Синчука та Ігоря Горбатько. Вони прибули на місце та виявили, що на бильцях мосту сидить жінка і плаче.

Вона попросила поліцейських не підходити близько та розповіла, що про причини самогубства написала у листі, який лежить в її сумці.

Іван Веклич підійшов до сумки, дістав лист та скористався моментом, коли жінка вже не так переймалася його близькістю до неї.

Разом патрульні перетягнули жінку через паркан. Її госпіталізували.

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Автор: Людмила Жерновська