Чоловіків госпіталізували.

У Дніпрі Mercedes зіткнувся з Mitsubishi та наїхав на двох пішоходів.

Про це повідомляють у відділі комунікації поліції Дніпропетровської області.

Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 18:10 на вул. Калиновій.

Як встановили слідчі, водій Mercedes допустив зіткнення з Mitsubishi, в якому перебувала жінка з двома дітьми.

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Після цього він почав рухатися по зустрічній смузі та наїхав на двох пішоходів. Чоловіки отримали тілесні ушкодження, їх доставили до лікарні.

За попередніми даними, водій автомобіля "Mercedes" перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) та затримання водія в порядку ст. 208 КПК України.

Нагадаємо, раніше у Києві сталася масштабна аварія за участю дев'яти автомобілів. А у Хмельницькій області внаслідок ДТП автомобіль Ford Focus з’їхав з дороги у ставок і потонув.

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Автор: Людмила Жерновська