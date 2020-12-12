Причина падіння крана невідома. На місці працює слідчо-оперативна група.

У Дніпрі будівельний кран впав на бетономішалку з водієм в салоні.

Про це повідомляє Інформатор.

Інцидент стався сьогодні, 12 грудня, на території будівельного майданчика поблизу вулиці Березинської, близько 11:00. У момент падіння крана в кабіні бетономішалки Man знаходився чоловік. Його затиснуло в салоні. Від отриманих травм він помер на місці події.

Причина падіння крана невідома. На місці працює слідчо-оперативна група.

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Автор: Денис Прядко