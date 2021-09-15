В обласному центрі звів рахунки з життям місцевий житель, з'ясували журналісти.

У ніч на середу, 15 вересня, у Херсоні молодий чоловік стрибнув з пішохідного мосту, який знаходиться над жвавим шосе на вул. Паровозна.

Стрибок виявився смертельним. Загинув 33-річний місцевий житель, повідомляє t.ks.ua.

За його даними, випадковим свідком стрибка став перехожий. Чоловік повідомив про інцидент в поліцію.

Правоохоронці знайшли на місці події вже бездиханне тіло.

Поліцейські з'ясували, що чоловік жив недалеко від місця загибелі – у квартирі, розташованій на вул. Полковника Кедровського (колись називалася вул. Будьонного).

Журналісти дізналися, що у чоловіка були сімейні проблеми й борги, проте точно невідомо, що його підштовхнуло до самогубства. Херсонець не залишив передсмертну записку.

Раніше стало відомо, що в Дніпрі стався подібний інцидент – вранці 2 вересня 14-річна дівчинка зістрибнула з Усть-Самарського мосту у воду й вижила.

Журналісти дізналися, що вона сама змогла доплисти до берега. Дівчинку доправили до обласної дитячої лікарні. Судячи з усього, вона не отримала серйозні пошкодження, оскільки її могли відпустити додому у той же день.

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Автор: Екатерина Присяжнюк