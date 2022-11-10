Іноземний блогер працював на заборонений російський телеканал "Russia today" і нав’язував кремлівську пропаганду жителям Євросоюзу.

У Чернігівській і Дніпропетровській областях викрили чотирьох ворожих інтернет-агітаторів, які поширювали фейки та російську пропаганду. Серед них був журналіст російського забороненого телеканалу "Russia today".

Як повідомила Служба безпеки України, затриманий іноземний блогер нав’язував кремлівську пропаганду жителям Євросоюзу. Для цього використовував власні канали на YouTube та Telegram. Загальна аудиторія каналів пропагандиста становила понад 500 тисяч підписників.

"У своїх дописах і відеосюжетах він підтримував збройну агресію РФ і виправдовував військові злочини окупантів проти цивільного населення та критичної інфраструктури українських міст", - повідомили в СБУ.

Відео дня

Окрім цього, пропагандист розповсюджував дезінформацію щодо ситуації на фронті та закликав країни ЄС не допомагати Україні.

"За даними слідства, ворожим поплічником виявився громадянин однієї з європейських країн, який готував пропагандистські матеріали для російського "RT". Згодом він прибув в Україну та оселився на Чернігівщині. Після початку повномасштабного вторгнення розпочав виконувати "редакційні завдання" кремлівського рупора щодо збору матеріалів для підготовки і випуску замовних сюжетів про війну в Україні", - додали в СБУ.

Пропагандист залучив до своєї злочинної діяльності жінку - його співмешканку. Вона "монтувала" відео з фейковими новинами. Їм обом вже повідомили про підозру за ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників, вчинені групою осіб) Кримінального кодексу України.

А на Дніпропетровщині викрили ворожих пропагандистів, які дискредитували владу. Мешканка Покрова поширювала у соціальних мережах заклики на підтримку рашистів. За це вона сподівалася отримати "винагороду". Жінка хотіла, аби окупанти захопили Дніпропетровську область, а їй видали російський паспорт. Другий зрадник - мешканець Новомосковська. Чоловік також хотів, щоб рашисти захопили владу у регіоні.

Зрадники в Україні

Як вже повідомляв УНІАН, на Київщині фермер-колаборант годував окупантів та передавав їм техніку. Після втечі окупантів колаборант залишився в одному із селищ і сподівався уникнути правосуддя.

Окрім цього, у Миколаєві затримали зрадника, який коригував удари по місту. Зловмисником виявився місцевий житель, його взяли під варту.

Також нещодавно стало відомо, що в Одесі заочно засудили двох чоловіків, які готували теракти. Для цього один з них навіть встиг зробити бомбу.

Вас також можуть зацікавити новини: