Ярослав Олійник був одним з тих, хто прийшов в уряд просто з фронту.

У ДТП загинув радник міністра з питань стратегічних галузей промисловості Ярослав Олійник (позивний "Локі"). Разом з ним в аварії загинула і його дружина. Про це повідомила у Facebook заступниця міністра Ганна Гвоздяр.

"Ярослав був щирою та веселою людиною, що присвятила все своє, на жаль, дуже недовге, життя боротьбі з ворогом. Це велика втрата для всіх нас. Для мене Локі став першим колегою в міністерстві, він багато чому навчив мене, а я – його. Щирі співчуття рідним і близьким. Дякую за службу Батьківщині", – написала вона.

На цю звістку відреагував Олександр Камишін – колишній керівник загиблого, ексміністр стратегічної промисловості, а нині позаштатний радник очільника Офісу президента. За його словами, Ярослав Олійник прийшов до міністерства у 2023 році просто з фронту.

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"Один з перших членів оновленої команди МінСтратегПрому. Відповідав за роботу з виробниками дронів. До сих пір не віриться", – написав Камишін.

Що відомо про Ярослава Олійника

Ярослав Олійник почав службу в ЗСУ у 2017 році - в підрозділі "Аеророзвідка", де опанував фах оператора розвідувального дрону, навчаючись під час виконання бойових завдань. На фронті мав позивний "Локі".

Після початку повномасштабного вторгнення Росії він пройшов бої на Київщині, Чернігівщині, брав участь у Харківському контрнаступі, зокрема визволяв Куп’янськ.

Ярослав працював з благодійним фондом "Повернись живим", зокрема допомагаючи з підготовкою нового покоління операторів дронів.

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