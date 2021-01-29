Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу підозрюваному.

У Харкові поліцейські затримали неодноразово засудженого 35-річного чоловіка за підозрою у зґвалтуванні жінки-водія таксі.

Про це у Telegram повідомляє Департамент карного розшуку Національної поліції України.

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Згідно з повідомленням, учора, 28 січня, 46-річна жителька Харкова заявила до поліції про те, що її зґвалтував невідомий чоловік. Вона пояснила, що заробляє на життя, працюючи у службах таксі.

«Чергове замовлення, під час якого черговий пасажир змінив маршрут, не здавалося підозрілим. Однак надалі нападник почав приставати до жінки, а коли отримав відмову – застосував фізичне насильство та зґвалтував жінку. Після вчинення злочину втік», - йдеться у повідомленні.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів працівниками карного розшуку ГУНП в Харківській області викрито та затримано раніше неодноразово засудженого 35-річного зловмисника.

Йому повідомлено про підозру. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

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Автор: Світлана Макринська