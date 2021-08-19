Самого водія вантажівки затисло у салоні, кабіну довелося розрізати.

У Харкові сталася масштабна аварія. Прямо під час руху вантажівки від неї відчепилася кабіна. Некерований фургон врізався в легкове авто, у якому була родина з трьома дітьми.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Так, в одному зі спальних районів на жвавій дорозі просто під час руху відчепилася кабіна вантажівки. Цей момент потрапив на відео. Аварію зафільмував реєстратор однієї з машин, яка проїжджала повз місце інциденту.

Фургон без кабіни "вилетів" на зустрічну смугу та врізався в легкову машину. У авто на той час знаходилося подружжя та їхні троє дітей. На щастя, усі вони не постраждали. Проте значних травм зазнав водій вантажівки.

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Раніше УНІАН також повідомляв, що уКиєві пішохода переїхало кілька автомобілів. У мережі вже з'явилося моторошне відео.

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Автор: Поліна Кузенко