Лікарка проігнорувала тривожні симптоми та виписала дитину з пологового передчасно.

У Харкові завідувачці відділення пологового будинку оголосили підозру через смерть немовляти у травні минулого року.

Як повідомили у прес-службі Харківської обласної прокуратури, торік 10 травня жінка в одному з пологових будинків м. Харкова народила недоношену дівчинку. Дитина погано їла, у неї були висипання на шиї та щоках. Мати дівчинки повідомила про це завідувачці відділення. Проте лікарка не провела спостереження за недоношеною новонародженою дитиною.

У день виписки дівчинці стало зле, вона кричала, її шкіра стала темно-червоного кольору. Проте завідувачка, оглянувши дитину і ретельно прослухавши її, не звернула увагу на стан здоров’я та передчасно виписала дитину як здорову на четверту добу життя, разом з матір’ю.

Відео дня

По приїзду додому дитину нагодувати не вдалось, у неї був відсутній смоктальний рефлекс. Дівчинка поводилась неспокійно, весь час водила очима в різні боки і більше не заснула. Через деякий час у неї трапився напад у вигляді затримки дихання. Мати поїхала до медзакладу. 17 травня 2022 року вночі дитина померла у лікарні.

"Своєчасне діагностування та початок відповідного вчасного лікування, шо входило до посадових обов’язків підозрюваної, могли попередити розвиток ускладнень та запобігти настанню смерті новонародженої дівчинки. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу", - зазначили у прокуратурі.

Інциденти з немовлятами

В Україні часто стаються інциденти з немовлятами. Зокрема, часто фіксуються випадки, коли матері викидають на смітник, чи в туалет новонароджених. Нещодавно на Київщині мати викинула немовля з вікна.

В Україні такі злочини зазвичай проходять по ч. 2 ст. 15, ст. 117 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Вас також можуть зацікавити новини: