У Харкові поліцейські затримали чоловіка, який розгулював по вулицях з гранатою.
Про це повідомляють у відділі комунікації поліції Харківської області.
О 17:47 в поліцію повідомили, що на дитячому майданчику біля одного з будинків по вулиці Руслана Плоходька знаходиться чоловік з предметом, схожим на гранату.
Поліцейські встановили місцезнаходження чоловіка у під'їзді будинку на вулиці Салтівське шосе. Під час поверхневого огляду у 27-річного чоловіка вилучили предмет, який за висновками фахівців вибухотехнічного управління виявився бойовою гранатою Ф-1. Боєприпас разом із запалом УЗРГМ вилучені.
Читайте такожУ Києві в Гідропарку знайшли протитанкову міну (фото)Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.
Вас також можуть зацікавити новини
- На Луганщині водій мопеда кинув гранату у поліцейських (фото)
- У курортній зоні Одеси невідомі обстріляли розважальний комплекс
- На Рівненщині підліток знайшов термос з гранатами (фото)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram