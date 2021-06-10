Чоловікові загрожує до 7 років позбавлення волі.

У Харкові поліцейські затримали чоловіка, який розгулював по вулицях з гранатою.

Про це повідомляють у відділі комунікації поліції Харківської області.

О 17:47 в поліцію повідомили, що на дитячому майданчику біля одного з будинків по вулиці Руслана Плоходька знаходиться чоловік з предметом, схожим на гранату.

Поліцейські встановили місцезнаходження чоловіка у під'їзді будинку на вулиці Салтівське шосе. Під час поверхневого огляду у 27-річного чоловіка вилучили предмет, який за висновками фахівців вибухотехнічного управління виявився бойовою гранатою Ф-1. Боєприпас разом із запалом УЗРГМ вилучені.

Читайте такожУ Києві в Гідропарку знайшли протитанкову міну (фото)Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Людмила Жерновська