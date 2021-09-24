Чоловік думав, що 7-річна дівчинка сама прийде додому, проте вона слухняно просиділа увесь вечір на лавочці.

У Херсоні багатодітний батько лишив доньку на дитячому майданчику та забув її забрати. Дитина чекала на тата аж до ночі, проте він за нею так і не прийшов. Небайдужа жінка побачила дівчинку на майданчику та викликала поліцію.

Про це повідомляє прес-служба поліції Херсонської області у Facebook.

Біля ліцею на Вишневій вулиці мешканка міста побачила дівчинку, яка знаходилася на дитячому майданчику без дорослих. Вже був пізній вечір, тому вона вирішила подзвонити до поліції.

Дитина розповіла, що на майданчик її ще вдень привів батько. Він обіцяв незабаром повернутися та забрати її додому. Проте дівчинка так і не дочекалася на тата. Вона слухняно сиділа на лавочці. Семирічна дитина назвала правоохоронцям своє ім'я та прізвище, але вона не знала своєї адреси або мобільних номерів батька та матері.

Читайте такожУ Кривому Розі директор школи ледь не довела дитину до гіпертонічного кризу: дівчинку рятувала швидка допомогаДівчинку відвезли у Херсонське районне управління поліції, ювенальні правоохоронці та працівники сектору протидії домашньому насильству ГУНП почали шукати її батьків. Фото дитини виклали у соціальні мережі, вже за годину дівчинку упізнали користувачі мережі, вони повідомили про неї її батькам.

За дитиною приїхала 38-річна мати. Вона розповіла, що була зайнята, а її чоловік мав забрати зі школи та дитячих садочків їх п'ятьох дітей. Багатодітний батько не встиг повернутися за донькою та чекав, що вона сама прийде додому.

"У відношенні матері неповнолітньої склали протокол за неналежне виконання обов’язків по вихованню дитини. Після чого працівники сектору протидії домашньому насильству ГУНП відвезли матір з донькою додому", - додали у прес-службі.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на Херсонщині чоловіка звинувачують у розбещенні маленької дитини.

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Автор: Поліна Кузенко