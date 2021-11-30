Потерпілий поліцейський помер на місці надзвичайної події.

В Херсонській області потяг збив патрульного поліцейського Владислава Завістовського, якому було 22 роки.

Про це повідомляється на сторінці патрульної поліції України в Facebook.

"Попередньо, патрульний йшов сьогодні (30 листопада – Ред.) вранці на службу, переходив залізничні колії й потрапив під потяг. Від отриманих травм він загинув на місці", – йдеться в повідомленні.

Читайте такожПодробиці вбивства молодого копа колегою на Луганщині: ЗМІ дізналися причинуРаніше стало відомо, що в Чернігівській області 37-річного поліцейського підстрелили під час полювання, пізніше потерпілий помер у лікарні.

На момент інциденту поліцейський перебував поза службою і був у цивільному одязі. На полювання коп поїхав з трьома товаришами.

За попередніми відомостями, під час полювання 39-річний мисливець зробив постріл з рушниці в бік тварини й випадково потрапив у поліцейського.

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Автори: Наталія Хаджі, Екатерина Присяжнюк