У лютому 2014 року чоловік вступив до так званої "Ялтинської роти народної самооборони Криму",

Українська контррозвідка виявила у Херсонській області бойовика з окупованого Криму. Чоловік сприяв захопленню українського півострова та зі зброєю патрулював міста.

Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України.

За даними правоохоронців, в лютому 2014 року чоловік вступив до так званої "Ялтинської роти народної самооборони Криму", у складі якої в лютому-березні розганяв протестні акції та залякував українських активістів.

"Сприяння зловмисника окупаційної "адміністрації" на території АР Крим було високо оцінено військовим керівництвом країни-агресора: він нагороджений медаллю "За повернення Криму" від Міністерства оборони Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

Підозрюваного затримали в Херсонській області. Йому оголосили підозру у створенні незаконних збройних формувань. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Як раніше повідомляв УНІАН, в Україні судитимуть бойовика, який за завданням ФСБ РФ готував терористичний акт. В ході досудового розслідування слідчі СБУ задокументували, що зловмисник в'їхав в Україну з РФ. За завданням спецслужб Росії він планував підірвати автомобіль з військовим фахівцем. Для цього він хотів використовувати саморобний вибуховий пристрій.

Автор: Анастасія Горбачова