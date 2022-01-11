Водій фури не впорався з керуванням.

У Хмельницькій області чоловіка на смерть засипало гноєм з вантажівки, що з'їхала в кювет.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Аварія сталася неподалік Кам'янця-Подільського. Водій вантажівки не впорався з керуванням і вилетів у кювет, де в цей момент вигулював собаку місцевий житель.

50-річний чоловік встиг відскочити, проте його разом з собакою тут же засипало гноєм.

Читайте такожБійцівські собаки ледь не роздерли дворнягу та напали на копа (фото) Його тіло відкопали прибулі на місце події рятувальники. Відомо, що загиблий воював на Сході країни.

"У нього було синє обличчя, руки сині", - розповіли рятувальники.

У причинах дорожньо-транспортної пригоди будуть розбиратися правоохоронці. 69-річному водієві загрожує до 8 років тюремного ув'язнення.

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