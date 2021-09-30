Мати ображеної дитини неодноразова просила його втрутитися.

У Хмельницькій області склали адмінпротокол на директора школи, який не повідомив в поліцію про випадки булінгу.

Про це повідомляють у поліції Хмельницької області.

У серпні суд притягнув до відповідальності матір 10-річного школяра, який систематично цькував свого однокласника.

Матір хлопчика, який зазнав булінгу, неодноразово зверталась до директора школи з проханням вжити заходів, проте, результату так і не було. Після цього жінка звернулась до поліції.

Читайте такожУ Києві п’яна матір покинула дитину посеред вулиці: хлопчика доставили в лікарнюПро зазначений випадок директор мав повідомити до поліції, але не зробив цього. Свою провину він визнав.

За його словами, він не повідомив про булінг тому, що цю посаду на наступний навчальний рік займати не буде і рішення стосовно шкільних проблем прийматиме новий директор.

Одразу ж після прийняття рішення судом щодо підтвердження факту булінгу в школі, стосовно директора були оформлені адмінматеріали за ч. 5 ст. 173-4 КУпАП (неповідомлення керівником закладу освіти уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України про випадки булінгу (цькування) учасника освітнього процесу) та направлено до суду для подальшого прийняття рішення.

Раніше повідомлялося, що у Кривому Розі директор школи насварила дівчинку та ледь не довела її до гіпертонічного кризу.

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Автор: Людмила Жерновська