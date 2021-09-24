Правоохоронці упіймали педагога під час збуту амфетаміну.

У Хмельницькому затримали 38-річного вчителя одного з ліцеїв, який займався розповсюдженням наркотиків. Чоловік "працював" навіть під час перерв між уроками.

Як повідомили у прес-службі поліції Хмельницької області, під час обшуку в педагога знайшли згортки з наркотиками, пристрої для їх вживання і гроші. Чоловіка заарештували.

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Упіймали чоловіка під час збуту амфетаміну. Однак окрім цього в нього знайшли ще різні види наркотиків. В основному його клієнтами були місцеві наркозалежні. Учитель збував наркотики навіть під час роботи в школі.

Зараз зловмиснику обирають запобіжний захід. За розповсюдження заборонених речовин 38-річному чоловіку загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно в учнів молодших класів Хмельницького навчально-виховного об'єднання №1 зафіксували симптоми отруєння. Причиною отруєння став золотистий стафілокок, який виявили у працівників харчоблоку. Всього захворіли 92 дитини та один дорослий.

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Автор: Вікторія Гордієнко