Підозрюваний раніше вже був судимий.

Чоловік вбив свого літнього знайомого в Кам'янському Дніпропетровської області. Тіло пенсіонера зловмисник сховав у підвалі будинку.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції області.

Чоловік прийшов у будинок свого знайомого - 68-річного пенсіонера. Раптово між ними спалахнув конфлікт, в ході якого гість задушив літнього чоловіка. Тіло загиблого зловмисник сховав у підвалі кухні.

Родичка загиблого не змогла до нього додзвонитися, тому прийшла провідати дідуся. Вона увійшла у двір, але будинок був закритий, а пенсіонер не відгукувався, тому жінка підійшла до вікна, щоб заглянути в будинок. Раптово на неї з вікна вискочив підозрюваний і втік.

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"Чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. За погодженням з Кам'янською окружною прокуратурою йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 ("Умисне вбивство") КК України. Зараз вирішується питання про обрання запобіжного заходу", - йдеться в повідомленні.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Києві повідомлено про підозру 43-річній жительці столиці, яка систематично вчиняла домашнє насильство щодо свого 65-річного батька.

Автор: Анастасія Горбачова