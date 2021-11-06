У Карпатах на горі Хом'як заблукав 12-річний хлопчик, який сам зателефонував рятувальникам і повідомив про себе.
Про це у соціальній мережі Facebook повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій України.
Зокрема, 4 листопада о 15:30 поступило повідомлення про те, що під час сходження з гори Хом’як, поблизу села Татарів, відстав від батьків 12-річний хлопчик, який з сім’єю приїхав на відпочинок з Маріуполя.
Так, близько 10:00 сім'я вийшла на гору Хом’як по "червоному маршруту" зі сторони КПП урочища "Женець", поблизу Татарова, а близько 14:00 хлопчик відбився від своїх батьків.
Читайте такожСтудент КПІ встановив камеру в жіночій душовій і може уникнути покарання за це: деталіУ зв'язку з цим після 16:00 для проведення пошуково-рятувальних робіт було залучено рятувальників пошуково-рятувальних відділень смт. Ворохта та Яремче. Зокрема, о 16:30 рятувальники зустрілись з батьками заблукалого хлопчини. Було створено дві пошукові групи.
Близько 16:55 хлопчик додзвонився до рятувальників, набравши номер екстреного виклику.
Врешті, о 18:38 рятувальники Ворохтянського пошуково-рятувального відділення знайшли заблукалу дитину. Стан хлопчика задовільний, його супроводжують до батьків.
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