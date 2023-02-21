Після звільнення регіону зрадник залишився у селищі, сподіваючись уникнути правосуддя.

Служба безпеки України затримала старосту селища Озера Гостомельської громади, який на початку повномасштабного вторгнення підтримав російських загарбників та запропонував їм свою допомогу у війні проти України.

Як повідомляється у Telegram-каналі СБУ, торік 24 лютого він зорієнтував на місцевості окупаційні угруповання РФ під час їхнього наступу на Київ. Саме він надав рашистам маршрути доріг для просування їхніх військових колон у напрямку столиці через Гостомель та Мощун.

У подальшому зрадник супроводжував російські батальйонно-тактичні групи, які штурмували обидва українських селища і намагались прорватися до Києва.

Відео дня

Також під час захоплення частини регіону він отримав від агресора автомат АК-74С та нарукавну пов’язку білого кольору як розпізнавальний знак російських окупантів. У такому вигляді особисто брав участь у патрулюванні місцевих населених пунктів і "зливав" до штабу загарбників адреси помешкань українських патріотів.

Крім того, він організовував "розквартирування" особового складу ЗС РФ в оселях людей, які виїхали з району, а також передавав загарбникам комунальний автотранспорт.

Після звільнення регіону зрадник залишився у селищі, сподіваючись уникнути правосуддя.

Співробітники СБУ затримали посадовця за місцем його проживання поблизу Гостомеля.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Затримання зрадників в Україні: подробиці

В Україні засудили колишнього працівника спецслужби, який "зливав" дані ФСБ РФ про події в Україні напередодні повномасштабного вторгнення російських військ на територію нашої країни.

18 лютого співробітники СБУ викрили ще одну учасницю інформаторської мережі РФ, яка діяла у прифронтових районах сходу України та допомагала завдавати ударів по важливих об'єктах на Донбасі.

Нещодавно агента РФ також вдалося зловити в Слов'янську: він збирав розвіддані для ворога і хотів вступити до лав окупаційних військ.