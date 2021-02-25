У Святошинському районі столиці 12-річна дівчинка випала з вікна квартири на восьму поверсі будинку.
Як повідомляє відділ комунікації поліції Києва, вночі надійшла інформація про те, що на вулиці Зодчих неповнолітня випала з вікна восьмого поверху.
"З численними травмами та переломами 12-річну потерпілу лікарі госпіталізували до медичного закладу. На місці правоохоронці проводять необхідні слідчі дії, аби встановити усі деталі інциденту", - йдеться в повідомленні.
Після проведення перевірки події буде надана правова кваліфікація.
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Падіння дітей з будинків: що було раніше
- 15 лютого у Дарницькому районі Києва з балкона 14-го поверху будинку випала 13-річна дівчинка. Неповнолітня загинула на місці. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство.
- 17 лютого у Києві 15-річна дівчина загинула внаслідок падіння з балкона 16-го поверху. Розпочато кримінальне провадження за фактом умисного вбивства.
- 2 лютого у Голосіївському районі Києва дівчинка випала з балкона 17-го поверху. Неповнолітня загинула на місці.
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