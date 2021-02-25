Правоохоронці встановлюють обставини інциденту.

У Святошинському районі столиці 12-річна дівчинка випала з вікна квартири на восьму поверсі будинку.

Як повідомляє відділ комунікації поліції Києва, вночі надійшла інформація про те, що на вулиці Зодчих неповнолітня випала з вікна восьмого поверху.

"З численними травмами та переломами 12-річну потерпілу лікарі госпіталізували до медичного закладу. На місці правоохоронці проводять необхідні слідчі дії, аби встановити усі деталі інциденту", - йдеться в повідомленні.

Після проведення перевірки події буде надана правова кваліфікація.

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Автор: Віталій Саєнко