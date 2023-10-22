Правоохоронці вимагатимуть його відправки в СІЗО.

Правоохоронці вручили підозру водію автомобіля Honda, який смертельно травмував військовослужбовця на блок-посту у Києві. Про це інформує прес-служба столичної поліції.

"Водію повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України та вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу – це порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керувала транспортним засобом, що призвело до смерті людини. Якщо провину підозрюваного буде доведено в суді, йому загрожуватиме позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Відео дня

Смертельне ДТП під Києвом в ніч проти 22 жовтня

Як писав УНІАН, минулої ночі на одному з блок-постів на в’їзді в Київ загинув військовослужбовець, який там чергував. За даними поліції, його смертельно травмувала легкова автівка, якою керував приватний адвокат.

Згідно оприлюдненої версії, чоловік не встиг вчасно повернутися в місто до початку комендантської години, тому їхав із перевищенням швидкості, аби якнайшвидше потрапити додому. Через перевищення швидкості в умовах туману він запізно помітив блок-пост, почав екстрено гальмувати, втратив керування та збив військовослужбовця.

Вас також можуть зацікавити новини: