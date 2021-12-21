В чоловіка сталася асфіксія, що призвела до смерті.

У Києві помер чоловік через недбалість лікаря-анестезіолога. У пацієнта сталася асфіксія, яка призвела до смерті.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

За матеріалами слідства, у 2019 році чоловік звернувся до Київської обласної лікарні. Лікарі вирішили вилучити з його шлунка інтрагастральний балон, встановлений раніше за медичними показаннями.

Читайте такожРада хоче жорсткого покарання за службову недбалість, що спричинила смерть людини: "світитиме" до 10 років в'язниціМедична процедура повинна була пройти під загальною анестезією. Перед цим чоловіка оглянули та встановили показники сатурації на рівні 84% при нормі 95-100%.

Попри те, що рівень насичення киснем в крові людини нижче 90% вважається низьким, а нижче 80% - загрозливим функціонуванню мозку і серця, лікар ввів анестезію.

Як з'ясувалося, внаслідок неналежного виконання лікарем своїх професійних обов'язків у пацієнта сталася асфіксія і тимчасова зупинка серця. Це спричинило смерть.

За висновками експертів, дії анестезіолога призвели до смерті пацієнта.

Лікарю-анестезіологу повідомили про підозру про неналежне виконання медичним працівником своїх професійних обов'язків внаслідок недобросовісного до них ставлення, що спричинило тяжкі наслідки для хворого, тобто у вчиненні злочину, передбаченому ч.1 ст. 140 КК України.

Наразі слідство триває.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Харкові жінка задушила 2-річного сина та викинулася з 4 поверху квартири.

Вас також можуть зацікавити новини: