Затриманому загрожує до десяти років позбавлення волі.

У Києві поліція затримала 27-річного чоловіка, який підозрюється в побитті до смерті своєї матері.

Як повідомляє відділ комунікації поліції Києва, лікарі повідомили у поліцію, що у квартирі на вулиці Андрія Малишка вони виявили жінку з ознаками насильницької смерті. За вказаною адресою терміново прибули слідчо-оперативні групи Головного та Дніпровського управлінь поліції.

У зв'язку з цим, слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

За процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні злочину, а судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.

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Автор: Віталій Саєнко