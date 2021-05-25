У Києві поліція розшукує чоловіка, який напав на людей з битою.
Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у Facebook.
Дії чоловіка потрапили на відео з реєстратора.
"Поліція Києва розшукує громадянина Романюту Романа Олександровича 1978 року народження, за підозрою у нападі на авто, побитті людей та трощу авто", - написав Геращенко.
Між водіями виник конфлікт, в ході якого водій Volkswagen дістав биту з багажника та почав трощити авто.
Постраждала повідомила у Facebook, що нападник вибачився перед ними. Однак вона вказала інше ім'я.
"Кривдник Євген Менесенко зв'язався з моєю родиною. Повністю визнав свою провину, щиро розкаявся, приніс кожному потерпілому свої вибачення, компенсував матеріальний збиток, який був заподіяний. За словами винуватця, готовий нести відповідальність згідно з законодавством України", - написала Катерина Деряга у Facebook.
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