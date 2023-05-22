Колишні правоохоронці скористалися тим, що будівлю одного зі столичних відділень Держспецзв'язку було пошкоджено внаслідок ворожого обстрілу.

Злочинна група з п'яти осіб таємно проникла до сховища Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України та викрала цінностей на майже 70 млн гривень. Тепер вони постануть перед судом.

Як повідомляє Київська міська прокуратура, на початку березня 2022 року будівлю одного зі столичних відділень Держспецзв'язку було пошкоджено внаслідок ворожого обстрілу. Цим скористалась група осіб із числа колишніх працівників правоохоронних органів.

"Вказані особи таємно проникли до сховища поштових відправлень, в якому зберігались дорогоцінні метали та ювелірні вироби вартістю майже 70 млн грн, які були передані фельд'єгерській службі. Користуючись умовами воєнного стану зловмисники таємно викрали вказане майно та в подальшому розпорядились ним на власний розсуд", - йдеться в повідомленні.

Відео дня

У межах досудового розслідування правоохоронці провели 15 обшуків на території Києва та Київської області, під час яких вилучили у фігурантів частину викрадених ювелірних виробів загальною вагою 8 кг та вартістю 10 млн грн, зброю, бойові припаси та вибухові речовини, а також готівку.

Так, Київською міською прокуратурою до суду було скеровано обвинувальний акт відносно п'ятьох осіб за обвинуваченням у таємному викраденні дорогоцінних металів та ювелірних виробів зі сховища поштових відправлень ДП "Спецзв'язок", вчиненому в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років із конфіскацією майна.

Інші новини про крадіжки

Раніше у міжнародному аеропорту Торонто зник авіаконтейнер із золотом та іншими цінностями на суму в 20 млн канадських доларів (близько 15 млн доларів США). Якщо факт крадіжки підтвердиться, то це стане одним з найбільших пограбувань в історії країни.

У 2019 році у вантажному терміналі бразильського міжнародного аеропорту кілька озброєних людей викрали 750 кг золота та інших дорогоцінних металів.

Вас також можуть зацікавити новини: