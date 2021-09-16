ДТП сталася на Кільцевій дорозі.

Робітник однієї зі столичних станцій технічного обслуговування примудрився розбити автомобіль клієнта, коли "випробовував" його на Кільцевій дорозі.

Як пише "Київ оперативний" у Facebook, аварія сталася минулої ночі.

"Що ви там? Спите вже? От і власник цього позашляховика думав спокійно поспати, але не судилося - бухий співробітник (механік) СТО, куди віддали авто на ремонт, забажав випробувати на Кільцевій що міцніше - Toyota чи відбійник. З‘ясував так, що аж опинився у лікарні. Так розфігачити LandCruiser ще вміти треба", - йдеться у повідомленні.

На фото видно, що автомобіль дістав значні механічні пошкодження - в нього повністю розбито передню частину.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Харкові вночі горіли шість автомобілів: одна з них належала начальнику відділу поліції.

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Автор: Юрій Годован