У результаті вибуху загинув один із членів громадської патріотичної організації, а також речниця ДСНС.

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження щодо вибуху автомобіля у Дніпрі, в результаті якого загинуло двоє людей.

Як повідомляє прес-служба СБУ, слідчі дії ведуться за фактом вибуху легкового автомобіля на проспекті Богдана Хмельницького, який стався зранку 15 вересня.

За наявною інформацією, у результаті вибуху загинув один із членів громадської патріотичної організації, а також речниця ДСНС в Дніпропетровській області, яка на момент вибуху також знаходилась в автомобілі.

Наразі за фактом події внесено відомості до ЄРДР за ч.3 ст.258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.

Читайте такожЯзики полум'я та стовп чорного диму: на нафтобазі в окупованому Донецьку прогримів потужний вибух (відео)СБУ проводить відповідні слідчі дії з метою встановлення всіх обставин вибуху та осіб, причетних до нього.

Вибух автомобіля у Дніпрі: подробиці

Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 9-ї ранку на проспекті Богдана Хмельницького у Дніпрі внаслідок вибуху автомобіля Nissan Primera загинули двоє людей, які перебували всередині транспортного засобу.

Пізніше стало відомо, що загинула співробітниця ДСНС та ветеран АТО.

При цьому у поліції повідомляли про відкриття кримінального провадження.

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Автор: Антоніна Доломанжи