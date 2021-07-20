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В Оболонському районі Києва здійснено напад на відділення Укрсиббанку,
Про це повідомляє "Страна", з посиланням на джерела в поліції.
Стверджується, що нападала жінка з пістолетом. На місце виїхав спецназ, нападницю затримали.
"Кинула коктейль Молотова", - повідомляє джерело. Усередині почалася пожежа.
За даними співрозмовників журналістів, жінка кинула в відділенні банку горючуюю суміш і оголосила про пограбування. Правоохоронці з'ясовують стан її психічного здоров'я.
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