Чоловік нібито присоромив компанію молодих людей за розпивання алкоголю в парку.

У Києві побили ветерана бойових дій. П'яна компанія молодих людей напала на чоловіка через зауваження, яке він їм зробив. Ветерана гамселили ногами, він втратив свідомість.

Інцидент зняли на відео, його розмістили в одному з Telegram-каналів про життя столиці.

За інформацією очевидців, які знімали все на камеру, все сталося на Теремках, на південно-західній околиці Києва. На відео можна почути, що молоді люди сперечаються з чоловіком з собакою на повідку.

Спочатку юнак кричить, що йому "плювати" на те, що чоловік є ветераном. Після цього він починає його бити. Все закінчилося тим, що чоловіка повалили на землю і лупцювали ногами.

"Конфлікт, за словами свідків, почався через те, що людина з собакою зробила зауваження за розпивання алкоголю в людному місці... Почалася бійка і його вирубили, швидка забрала, його трусило люто", - зазначено в Telegram-каналі.

У коментарях під відео користувачі пишуть, що бійка виникла не через зауваження ветерана. Версії людей розходяться.

У поліції інформацію про бійку підтвердили, повідомляє "Обозреватель". Коли правоохоронці приїхали на місце інциденту, там був тільки один чоловік - свідок події, який і викликав копів. Він розповів, що постраждалого ветерана госпіталізували.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що молодого ветерана АТО, який був одним з 14 бійців, які пережили бій під Волновахою, знайшли повішеним.

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