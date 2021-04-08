Чоловіка затримали та відпустили з електронним браслетом.

У Києві на Печерську затримали чоловіка, який погрожував підірвати будівлю житлово-експлуатаційної дільниці.

Читайте такожУ Києві чиновнику підкинули "коктейлі Молотова" через зачистку незаконних МАФівПро це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

«Чоловік перебував у нетверезому стані та не зміг пояснити свої дії. Відомо, що він вже притягувався до кримінальної відповідальності за аналогічний злочин. У 2017 році 54-річний фігурант погрожував підірвати лікарню на вулиці Підвисоцького», – говориться у повідомленні.

Фахівці вибухотехнічної служби оглянули небезпечний предмет та встановили, що це навчальний корпус гранати Ф-1. Його вилучили та направили на експертизу.

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Дії правопорушника кваліфіковані як хуліганство. Тепер йому загрожує до семи років ув’язнення.

На час слідства суд відпустив чоловіка під особисте зобов’язання із застосуванням електронного засобу контролю.

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Автор: Катерина Шварц