Чоловік погрожував підірвати будівлю ЖЕКу / фото kyiv.npu.gov.ua

У Києві на Печерську затримали чоловіка, який погрожував підірвати будівлю житлово-експлуатаційної дільниці.

Читайте такожУ Києві чиновнику підкинули "коктейлі Молотова" через зачистку незаконних МАФівПро це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

«Чоловік перебував у нетверезому стані та не зміг пояснити свої дії.  Відомо, що він вже притягувався до кримінальної відповідальності за аналогічний злочин. У 2017 році 54-річний фігурант погрожував підірвати лікарню на вулиці Підвисоцького», – говориться у повідомленні.

Фахівці вибухотехнічної служби оглянули небезпечний предмет та встановили, що це навчальний корпус гранати Ф-1. Його вилучили та направили на експертизу.

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Дії правопорушника кваліфіковані як хуліганство. Тепер йому загрожує до семи років ув’язнення.

Чоловік погрожував підірвати будівлю ЖЕКу / фото kyiv.npu.gov.ua

На час слідства суд відпустив чоловіка під особисте зобов’язання із застосуванням електронного засобу контролю.

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Автор: Катерина Шварц